COVID-19 в сточных водах и временные госпитали: последние данные о коронавирусе в России

Ситуация лучше не становится

В Москве пациентов с коронавирусом снова начали принимать в мобильных госпиталях при городских стационарах. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова. Дополнительные места в больницах сейчас организовывают по всей стране. Чтобы сократить рост заболеваемости, вводят новые ограничительные меры.

С каждым днём пациентов все больше – в день клиническая больница Владивостока принимает до 70 человек. Клинику пришлось полностью перепрофилировать под инфекционный госпиталь. Всего здесь 400 коек. Сегодня почти все заняты.

Врачи в реанимации работают сутками. Живут здесь же, в общежитии. Отделение полностью заполнено. В Приморье вынуждены разворачивать дополнительные койки, на помощь медикам отправляют студентов. Такую же практику внедряют в Новосибирске. Там до конца недели планируют создать еще 1000 мест в коронавирусных отделениях.

В регионах усиливают ограничительные меры. В Санкт-Петербурге продлили школьные каникулы до 8 ноября. Досрочные каникулы с понедельника начнутся и в Магадане. Во всех городах ежедневно проводят дезинфекцию общественных мест: обрабатывают остановочные павильоны, спортивные площадки, скамейки, входы в торговые центры, транспорт. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили: эти меры действительно эффективны.

"Пока у нас не нарастал так эпидемический процесс, мы не находили во внешней среде коронавирус. На прошлой неделе мы нашли коронавирус в сточной воде на очистных сооружениях. Это говорит о том, что его циркуляция во внешней среде очень высока", - говорит глава ростовского Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Именно поэтому в общественных местах так важно носить маски и перчатки. Об этом врачи напоминают ежедневно, по всей стране проводятся рейды. В Москве проверяют автобусы и метро, торговые центры, театры и офисные здания. В столице по-прежнему очень много заболевших - пациентов начали принимать временные госпитали при городских стационарах. Также коронавирусные отделения развернуты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", торговом центре "Москва" и на ВДНХ.

Полина Кастрицкая, Илья Титов. "ТВ Центр".

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