Коронавирус в Европе: Италия и Испания бьют антирекорды

В мире уже более 41 миллиона заболевших
Испания вышла на первое место в Европе по числу заболевших коронавирусом. За время пандемии там зафиксировали более миллиона случаев.
В Германии на фоне распространения инфекции снова ужесточили санитарные меры. В Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне ввели комендантский час для ресторанов и кафе.
Бьет рекорды Италия. Впервые за сутки там выявили более 15 тысяч заболевших. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Максимальный прирост с начала пандемии и в Соединённом королевстве. Опять проблемы с британской вакциной — накануне от осложнений скончался один из добровольцев в Бразилии. Принял он плацебо или настоящий препарат - пока не уточняется.
В рекордсменах по заболевшим и Польша. В Варшаве на территории главного футбольного стадиона строят полевой госпиталь. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 41 миллиона заболевших коронавирусом.