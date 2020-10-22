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Коронавирус в Европе: Италия и Испания бьют антирекорды

11:58
  • четверг
  • 22 октября 2020

В мире уже более 41 миллиона заболевших

Испания вышла на первое место в Европе по числу заболевших коронавирусом. За время пандемии там зафиксировали более миллиона случаев.

В Германии на фоне распространения инфекции снова ужесточили санитарные меры. В Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне ввели комендантский час для ресторанов и кафе.

Бьет рекорды Италия. Впервые за сутки там выявили более 15 тысяч заболевших. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Максимальный прирост с начала пандемии и в Соединённом королевстве. Опять проблемы с британской вакциной — накануне от осложнений скончался один из добровольцев в Бразилии. Принял он плацебо или настоящий препарат - пока не уточняется.

В рекордсменах по заболевшим и Польша. В Варшаве на территории главного футбольного стадиона строят полевой госпиталь. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 41 миллиона заболевших коронавирусом.
 

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