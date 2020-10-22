"Он был очень агрессивен": заложник рассказал подробности захвата банка в Грузии

Всех людей удалось спасти

В Грузии все силы полиции брошены на поиски преступника, который накануне захватил заложников в одном из банков города Зугдиди. Мужчина, вооруженный гранатой и автоматом, удерживал 46 человек, требуя за их освобождение полмиллиона долларов. После долгих переговоров властям пришлось пойти на уступки. Все люди спасены.

Грузинское село Кирцхи. Именно здесь преступник бросил автомобиль, на котором он покинул банк. Здесь же он отпустил последних трех заложников, которых увез с собой из финучреждения и скрылся в неизвестном направлении, прихватив 500 тысяч долларов, полученных в ходе переговоров. Освобожденных заложников допрашивали всю ночь. Однако их показания не помогли поймать налетчика по горячим следам.

Накануне днем в отделение Банка Грузии в городе Зугдиди ворвался мужчина в камуфляже и черной балаклаве с автоматом Калашникова в руках. Он угрожал подорвать гранату. Для подтверждения серьезности своих намерений несколько раз выстрелил в воздух. В заложниках оказались 43 человека – это клиенты и сотрудники.

"Сначала он был очень агрессивен, но потом все сумели с ним поладить, этот человек стал более общительным. Переговоры с правоохранительными органами велись с помощью еще одного заложника. Заложника куда-то вызвали, включили громкоговоритель", - рассказал бывший заложник Ираклий Кваратшелия.

Требования преступника: 500 тысяч долларов, автомобиль, вертолет и полное невмешательство полиции. На выполнение он дал два часа. Потом грозил начать расправу над людьми. Заложники периодически звонили на грузинские каналы и напоминали о том, что время истекает. В ходе переговоров налетчик согласился пропустить внутрь здания медиков. Довольно быстро разрешил выйти наружу пожилым женщине и мужчине, затем постепенно начал отпускать и других заложников.

"Состояние здоровья освобожденных заложников стабильное, травм нет. Часть заложников уже опрошена, следственные действия продолжаются", - заявил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе.

Эти кадры сняты восемь часов спустя после захвата банка. Преступник выходит из здания, прикрывшись тремя людьми как щитом. В руках у него зажат предмет, похожий на гранату. Группу сопровождает полицейский, который несет сумку с деньгами. К этому моменту все остальные заложники уже на свободе. По некоторым данным, преступник увез с собой родственника мэра города Зугдиди и главу полиции региона. Журналисты предполагают, что они заменили собой гражданских заложников.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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