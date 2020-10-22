Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

Президент также пообщается с участниками и ответит на их вопросы

Как превратить кризис в новые возможности и как пандемия повлияла на весь мир - эти и другие темы находятся в центре внимания участников дискуссионного клуба "Валдай". В четверг 17-й международный форум завершает свою работу.

Главным событием станет обращение Владимира Путина, передает "ТВ Центр". В этом году президент откроет пленарное заседание из Ново-Огарево по видеосвязи. А после выступления примет участие в дискуссии и ответит на вопросы. Часто их тематика выходит далеко за пределы обозначенной повестки и затрагивает самые острые мировые проблемы.

Форум проходит три дня и традиционно собирает ведущих политологов, общественных деятелей, журналистов России и зарубежья.

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