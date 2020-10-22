Археологи нашли древний некрополь в ходе раскопок в Крыму

Также обнаружены фрагменты античных зданий

К масштабной реставрации Владимирского собора готовятся специалисты в Херсонесе. Во время раскопок на прилегающей территории археологи сделали неожиданные открытия. Обнаружили фрагменты античных зданий, древний некрополь, остатки главной городской площади. Всё это ранее считалось утерянным.

- Вот это стена средневекового периода, под ней идут стены античного периода. Этот культурный слой мы считали утерянным.

Стена храма, руины жилых построек, подвал дома с амфорами – этих сооружений нет даже на сохранившихся древних картах города. Территория, которая считалась исследованной, на глубине в пару метров оказалась буквально изрезана фундаментами различных сооружений.

В 20 метрах от Владимирского собора расположен вот этот шурф номер 13. Здесь мы видим пример такого нетронутого исторического культурного слоя. Здесь были обнаружены фундаменты стен неизвестной постройки, но мы можем узнать датировку по найденным здесь эллинистическим монетам. Они примерно датируются I-II веком до нашей эры.

Стандартные размеры шурфа или разведочного раскопа – два на два метра. Но один из них пришлось увеличить. Ученые обнаружили гробницу из цельного камня и еще несколько захоронений. Возможно, это семейное погребение.

"Оно явно относится к крестово-купольному храму, который функционировал в X-XI веках. И кроме того, мы видим здесь стеклянный браслет, мы знаем, что жительницы Херсонеса носили такие украшения в IX-XI веках. Судя по тому, что здесь женщины есть – едва ли священники. Пока скажу так – знатные люди", - сообщила научный сотрудник музея-заповедника "Херсонес Таврический" Анна Намойлик.

В античные времена на этой территории находилась главная площадь города. Центр торговли и политической жизни Херсонеса. Основные раскопки проводились здесь еще в первой половине XIX века. Затем в течение 30 лет шло строительство Владимирского собора. Ученые считали, что исторический слой в этом месте уничтожен, поэтому археологов не привлекали даже в начале 2000-х во время восстановления собора. Нынешние раскопки – подготовительная работа к новой реставрации.

"Планируются работы по восстановлению интерьера Владимирского собора по росписи нижнего храма. Замены инженерных систем и водоотведения. Также замена кондиционирования вентиляционной системы и других технических систем", - сказал координатор проекта фонда "Моя история" Артем Чернов.

Основная задача – определить причины образования трещин на здании. Геологи изучают почву возле фундамента. По одной из версий, причина - грунтовые воды и неисправность технических сооружений.

"При строительстве собора здесь была заложена водоотводная система, состоящая из 4-х дренажных колодцев и керамических труб соединяющих и отводящих в портовую часть. Во времена Великой Отечественной войны эта система была повреждена, и она не работает. То есть мы должны выяснить степень повреждения этой системы и как ее можно восстановить", - заявила первый замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Сарапулкина.

А еще у собора впервые появится система отопления. Возможно, потребуется и ремонт кровли. Реставрационные работы планируют начать уже через год.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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