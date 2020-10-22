Харламов и Асмус скрывают развод от дочери

Они боятся травмировать ее психику

Юморист Гарик Харламов и певица Кристина Асмус до сих пор не рассказали своей шестилетней дочери о разводе.

Харламов и Асмус объявили о расставании в июне. Они живут раздельно. Дочь Анастасия осталась с мамой. Звезды никогда не ссорились при девочке, поэтому развод пока никак на ней не отразился.

"Настя до сих пор не знает, что папа и мама развелись. Мы попытаемся это сделать так, чтобы не было удара по ребенку, прямо совсем сильного. Я сам… Мне было девять лет, папа уехал в Штаты, и мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась", - рассказал Гарик Харламов в программе "Без души" на YouTube.

Он признался, что долгое время не хотел разводиться с Асмус, чтобы не быть похожим на своего отца.

Кстати, официально Харламов и Асмус еще муж и жена. Бракоразводный процесс пока не завершился.

Харламов также назвал причину развода. Они просто разлюбили друг друга, у них пропали общие интересы и даже темы для разговора. Единственное, что их связывает - это дочка.

"Это долго шло. В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь - ты можешь с этим человеком дальше [жить] или нет. Это обоюдно, я говорю не только за себя. И мы понимаем, что мы из разных миров", - сказал Гарик Харламов.

Недавно Кристина Асмус сообщила, что заболела коронавирусом. Несколько дней температура у нее не опускалась ниже 39. Звезда лечится дома и старается пореже общаться с дочкой, чтобы не заразить ее.

"Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее больше на расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи", - написала Асмус в Instagram.

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