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Глюкоза восхитила поклонников откровенным снимком

11:09
  • четверг
  • 22 октября 2020

Певица похвасталась идеальной фигурой

Певица Глюкоза, она же Наталья Ионова, продемонстрировала поклонникам полуобнаженное фото, сделанное на Мальдивах. Для снимка исполнительница выбрала открытый купальник бордового цвета.

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"С гордо поднятой... Чем?" - в шутку спросила Ионова у подписчиков.

Поклонники не смогли обойти вниманием идеальную фигуру 34-летней певицы. "Наталья! Как вы прекрасно выглядите"; "Хороша"; "Идеальная"; "С красивой спиной, великолепной осанкой", - похвалили ее подписчики.

Ранее Ионова рассказала, что после прибытия на Мальдивы ей и ее супругу бизнесмену Александру Чистякову пришлось сдать тест на коронавирусную инфекцию. Врачи встретили их в отеле и взяли кровь из пальца.

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