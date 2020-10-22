Глюкоза восхитила поклонников откровенным снимком

Певица похвасталась идеальной фигурой

Певица Глюкоза, она же Наталья Ионова, продемонстрировала поклонникам полуобнаженное фото, сделанное на Мальдивах. Для снимка исполнительница выбрала открытый купальник бордового цвета.

"С гордо поднятой... Чем?" - в шутку спросила Ионова у подписчиков.

Поклонники не смогли обойти вниманием идеальную фигуру 34-летней певицы. "Наталья! Как вы прекрасно выглядите"; "Хороша"; "Идеальная"; "С красивой спиной, великолепной осанкой", - похвалили ее подписчики.

Ранее Ионова рассказала, что после прибытия на Мальдивы ей и ее супругу бизнесмену Александру Чистякову пришлось сдать тест на коронавирусную инфекцию. Врачи встретили их в отеле и взяли кровь из пальца.

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