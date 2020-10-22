ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Загрустившим россиянам посоветовали быстрее ходить

11:28
  • четверг
  • 22 октября 2020

Осень - время тоски

Отсутствие ярких красок в природе, холодная погода и сокращение светового дня для многих людей оборачиваются осенней депрессией. Психолог Юлия Челышева рассказала, что справиться с этим можно при помощи особых прогулок.

Ученые определили, какие телешоу лучше всего избавляют от стресса
Названы три главных признака распадающихся отношений

Специалист рекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе и гулять быстрым шагом – это способствует структурированию мыслей. Челышева подчеркнула, что ходить нужно именно быстро и при этом не разговаривать, чтобы не сбивать дыхание и не терять скорость, передает АГН "Москва".

"Ходьба медленным шагом приводит человека в состоянии обыденности: мы начинаем много рассуждать и переживать, обдумывать свою жизнь. Размышления о бытовых вещах еще больше угнетают и создают психологическое напряжение. Гуляя быстрым шагом, мы не успеваем сосредоточиться на определенных сложностях и проблемах", - объяснила психолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Осенняя депрессия
Осенняя депрессия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.