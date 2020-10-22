Загрустившим россиянам посоветовали быстрее ходить

Осень - время тоски

Отсутствие ярких красок в природе, холодная погода и сокращение светового дня для многих людей оборачиваются осенней депрессией. Психолог Юлия Челышева рассказала, что справиться с этим можно при помощи особых прогулок.

Специалист рекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе и гулять быстрым шагом – это способствует структурированию мыслей. Челышева подчеркнула, что ходить нужно именно быстро и при этом не разговаривать, чтобы не сбивать дыхание и не терять скорость, передает АГН "Москва".

"Ходьба медленным шагом приводит человека в состоянии обыденности: мы начинаем много рассуждать и переживать, обдумывать свою жизнь. Размышления о бытовых вещах еще больше угнетают и создают психологическое напряжение. Гуляя быстрым шагом, мы не успеваем сосредоточиться на определенных сложностях и проблемах", - объяснила психолог.

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