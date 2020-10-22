У россиян выявили зимнюю пищевую зависимость

Это расстройство сокращает продолжительность жизни

Ученые обнаружили, что зимой россияне чаще всего сталкиваются с пищевой зависимостью - нарушением психического состояния, при котором человек ест не для утоления голода, а для улучшения настроения.

Исследователи провели опрос с участием более двух тысяч студентов и школьников, живущих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Ученые оценили их пищевое поведение, режим сна-бодрствования и самочувствие.

Оказалось, что зимой у многих испытуемых возникает пищевая зависимость. Это связано с изменением светового режима, который влияет на организм через циркадианную систему и эпифиз - эндокринную железу, отвечающую за выработку мелатонина (гормона сна).

Исследование также показало, что нарушения пищевого поведения нередко возникают у 17-18-летних подростков. По одной из версий, это связано с тем, что в этом возрасте молодые люди начинают питаться без контроля со стороны родителей.

Старший научный сотрудник Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Михаил Борисенков дал несколько советов тем, кто хочет избежать пищевой зависимости. "Во-первых, с раннего детства в рационе человека должны присутствовать не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Во-вторых, следует соблюдать режим сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. В-третьих, в утренние часы следует принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум в течение 30 минут", - цитирует его РИА Новости.

Борисенков также рекомендовал не игнорировать первые признаки депрессии, которые могут проявляться зимой.

По словам экспертов, нарушения пищевого поведения уменьшают срок жизни на 3-15 лет.

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