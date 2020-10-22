Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн человек

Страна стала первой в Европе, где выявлено более 1 млн зараженных COVID-19

В Испании число официально диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило один миллион. С начала пандемии в стране выявили 1 005 295 заболевших, сообщили в испанском министерстве здравоохранения.

Отмечается, что число умерших от COVID-19 в 47-миллионной стране достигло 34 366 человек. Из них 575 пациентов скончалось в течение последней недели. Испания оказалась шестой страной в мире и первой в Евросоюще, где выявлено более 1 млн инфицированных коронавирусом.

В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня. После смягчения ограничений темпы прироста заболевших COVID-19 вновь стали стремительно расти. Из-за этого региональные власти были вынуждены вновь усилить карантинные меры.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии объявило локдаун из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации. На две недели в стране закроют магазины розничной торговли, кроме аптек, хозтоваров и продовольственных, заявил глава Минздрава Чехии Роман Прымула. Прекратится работа и предприятий из сферы услуг. Также власти рекомендовали работодателям организовать удаленную работу для максимального количества сотрудников. Гражданам разрешается передвигаться только для выполнения рабочих обязанностей, посещения медучреждений, больниц и родственников, нуждающихся в уходе. В настоящее время Чехия лидирует среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 на 100 тысяч населения. В стране этот показатель составляет 905,1, последующие места занимают Бельгия (838,6) и Нидерланды (553,4).

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,2 миллионов человек, 1,13 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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