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Невролог заявил о риске мигрени из-за употребления шоколада

12:19
  • четверг
  • 22 октября 2020

"Несладкие" последствия "сладкой" жизни

Шоколад, выдержанные сыры, копчености, красное вино и пищевые добавки могут вызывать приступы мигрени, рассказал главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.

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"Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну, например – это шоколад, копчёности, пищевые добавки – нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь – красное вино, пиво", - объяснил врач.

Он напомнил, что голова может разболеться и от недостаточного питания, а потому есть стоит по 5-6 раз в день небольшими порциями.

Богданов признался, что ему неизвестны продукты, способные спасти от мигрени. По его словам, лучше стараться не употреблять то, что может ее спровоцировать, передает РИА Новости.

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