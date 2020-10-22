Дочь Заворотнюк рассказала о самом страшном моменте в жизни

Ее сердце тогда готово было остановиться

24-летняя Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова, рассказала самую страшную историю из своей жизни.

Это случилось, когда Анне было 18 лет. Девушка находилась в загородном доме вместе с мамой, отчимом, братом и бабушкой. На следующий день она должна была лететь за границу. Поздно вечером Анна поняла, что забыла свой паспорт в городе.

Дочь Заворотнюк поехала в квартиру и осталась там ночевать. Около двух часов ночи, когда Анна уже готовилась ко сну, в квартире раздался мужской голос: "Кто здесь?" Девушка услышала скрип дверей и звук шагов. Она так испугалась, что не могла пошевелиться. Она была не в силах позвонить в полицию или взять в руки острый предмет, чтобы защититься.

В комнату Анны вошел мужчина, которого она никогда раньше не видела. "Аня, тебе плохо?" - сказал мужчина, увидев побелевшую от страха девушку. Как вскоре узнала Анна, то был знакомый ее родителей. Ему разрешили остаться в квартире на ночь, а Анну об этом никто не предупредил.

"О боже, я потом очень долго отходила. Я очень обиделась на всех, что мне забыли рассказать о таком важном моменте, который просто мог стоить мне жизни. Потому что мое сердце на тот момент готово было остановиться", - рассказала Анна в Instagram.

Анна родилась в 1996 году, а ее брат Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу. Сейчас актриса борется с раком.

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