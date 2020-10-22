Почти 60 тысяч часов онлайн-занятий провели в рамках "Московского долголетия"

Это помогло пожилым людям с пользой провести время на самоизоляции

Преподаватели "Московского долголетия" с марта 2020 года провели в онлайн-режиме почти 60 тысяч часов занятий. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Онлайн-занятия появились после введения режима самоизоляции. Преподаватели проекта выходили в прямые эфиры, записывали видеоуроки, помогали ученикам старшего возраста осваивать современные технологии и поддерживали их. Курс по компьютерной грамотности и работе со смартфонами стали в это время как никогда актуальны.

"Онлайн-занятия - это удобный и безопасный формат, который позволяет москвичам старшего поколения активно и интересно проводить время дома. Для нас важно создать все условия для того, чтобы люди, которые сейчас оказались в группе риска, могли проводить время на самоизоляции с пользой для себя. Именно поэтому мы развиваем онлайн-направления в проекте "Московское долголетие", - отметила Ракова.

В новом сезоне пожилые москвичи могут записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству.

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