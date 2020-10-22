Ефремов отказался от адвоката

У артиста осталось три защитника

Михаил Ефремов во время заседания суда по рассмотрению жалобы на приговор отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешина. Актер заявил, что трех защитников ему будет достаточно.

"Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина", - сказал артист. Суд удовлетворил его просьбу.

Алешин занимался переговорами о примирении с потерпевшей стороной, однако родственники погибшего водителя свою позицию не изменили, передает 360.

В четверг, 22 октября Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалобы на приговор Ефремову. Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного.

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