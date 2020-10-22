Банк Грузии ограбили спустя день после захвата заложников

Неизвестные обчистили машину инкассации

Банк Грузии подвергся второму за неделю нападению. В четверг группа неизвестных ограбила автомобиль инкассации в городе Кобулети. Злоумышленник заполучил 75 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на грузинское ТВ.

Накануне преступник захватил заложников в Банке Грузии в городе Зугдиди. Мужчина, вооруженный гранатой и автоматом, удерживал 46 человек, требуя за их освобождение полмиллиона долларов. После долгих переговоров властям пришлось пойти на уступки. Все люди были спасены.

Подробнее о захвате заложников в Грузии смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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