ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банк Грузии ограбили спустя день после захвата заложников

12:41
  • четверг
  • 22 октября 2020

Неизвестные обчистили машину инкассации

Банк Грузии подвергся второму за неделю нападению. В четверг группа неизвестных ограбила автомобиль инкассации в городе Кобулети. Злоумышленник заполучил 75 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на грузинское ТВ.

Накануне преступник захватил заложников в Банке Грузии в городе Зугдиди. Мужчина, вооруженный гранатой и автоматом, удерживал 46 человек, требуя за их освобождение полмиллиона долларов. После долгих переговоров властям пришлось пойти на уступки. Все люди были спасены.

Подробнее о захвате заложников в Грузии смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники полиции возле отделения Банка Грузии в Зугдиди
Сотрудники полиции возле отделения Банка Грузии в Зугдиди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.