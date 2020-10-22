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В России выплаты медикам из-за COVID-19 могут продлить на следующий год

13:06
  • четверг
  • 22 октября 2020

Об этом сообщили в Минфине

Российское правительство рассматривает возможность продления на следующий год доплат медработникам, которые напрямую задействованы в лечении заболевших коронавирусом пациентов. По словам главы Минфина Антона Силуанова, на это могут быть направлены средства из резервного фонда.

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"Мы в этом году эти выплаты осуществляли за счет средств резервного фонда, и сейчас вместе с медицинскими работниками была проведена работа относительно того, как дальше нам поддерживать, стимулировать медицинских работников, которые работают в так называемой "красной зоне", - сказал министр.

Он отметил, что в дальнейшем будет уточнено время, которое медработники проводят непосредственно в "красной зоне", именно за эти периоды будут начисляться надбавки. Силуанов сообщил, что сейчас в правительстве готовят соответствующие предложения, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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