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Ученые рассчитали дату начала в России второй волны COVID-19

14:07
  • четверг
  • 22 октября 2020

Она ожидается в декабре

Российские ученые из Центра мониторинга биологических рисков смогли рассчитать дату окончания пандемии коронавирусной инфекции в стране. Для этого они воспользовались математический моделью.

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Специалисты при проведении расчетов обращали внимание на особенности распространения коронавируса в России, его мутации, успехи медработников в лечении пациентов, а также разработку вакцин от COVID-19.

Итоговые подсчеты показали, что вторая волна коронавирусной инфекции начнется через два месяца. При этом число новых случаев заражения дойдет до 24 тысяч человек в сутки, а общее число смертей от COVID-19 за остаток 2020 года и 2021 год достигнет 52 тысяч человек, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на телеканал "Звезда".

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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