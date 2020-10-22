ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заболевший коронавирусом Михаил Шац показал фото из больницы

13:37
  • четверг
  • 22 октября 2020

Он не теряет чувства юмора

55-летний телеведущий Михаил Шац опубликовал в Instagram фото из больницы, где он лечится от коронавирусной инфекции. 

Опубликованы курьезные фото повзрослевшей дочери Лазаревой и Шаца
С Татьяной Лазаревой приключился "казус мирового масштаба"

"Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни, - написал неунывающий Шац. - Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!" 

Михаил Шац сделал фото в Городской клинической больнице №40. Он поблагодарил медиков за помощь. Позднее он пообещал рассказать, как и чем его лечили.  

- Машася! Поправляйся, - пишут в комментариях. 

- Ну Миша, блин!  

- Надеюсь, ты уже идешь на поправку, дорогой.  

- От сотрудников Вам Здоровья!

- И самые наилучшие пожелания. 

- Здоровья, Михаил, и букет антител на долгие годы.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Шац
Михаил Шац
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.