Заболевший коронавирусом Михаил Шац показал фото из больницы

Он не теряет чувства юмора
55-летний телеведущий Михаил Шац опубликовал в Instagram фото из больницы, где он лечится от коронавирусной инфекции.
"Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни, - написал неунывающий Шац. - Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!"
Михаил Шац сделал фото в Городской клинической больнице №40. Он поблагодарил медиков за помощь. Позднее он пообещал рассказать, как и чем его лечили.
- Машася! Поправляйся, - пишут в комментариях.
- Ну Миша, блин!
- Надеюсь, ты уже идешь на поправку, дорогой.
- От сотрудников Вам Здоровья!
- И самые наилучшие пожелания.
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- Здоровья, Михаил, и букет антител на долгие годы.
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