Заболевший коронавирусом Михаил Шац показал фото из больницы

Он не теряет чувства юмора

55-летний телеведущий Михаил Шац опубликовал в Instagram фото из больницы, где он лечится от коронавирусной инфекции.

"Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни, - написал неунывающий Шац. - Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!"

Михаил Шац сделал фото в Городской клинической больнице №40. Он поблагодарил медиков за помощь. Позднее он пообещал рассказать, как и чем его лечили.

- Машася! Поправляйся, - пишут в комментариях.

- Ну Миша, блин!

- Надеюсь, ты уже идешь на поправку, дорогой.

- От сотрудников Вам Здоровья!

- И самые наилучшие пожелания.

- Здоровья, Михаил, и букет антител на долгие годы.

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