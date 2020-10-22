Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Вики Максимовой

На операцию требовалось почти 3 миллиона рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Вики Максимовой.

У девочки редкий и тяжелейший врождённый порок сердца. Она уже перенесла серьёзную операцию. Но для того, чтобы сердце справлялось с нагрузкой, нужна ещё одна, по так называемому переключению сосудов. Помочь девочке берутся врачи Лейденского университетского медицинского центра в Нидерландах. Собрать нужную сумму для лечения помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от семьи Вики:

"От чистого сердца благодарим Вас за руку помощи, протянутую нашей семье в непростое время! Огромное спасибо за то, что не прошли мимо нашей беды и приняли непосредственное участие в судьбе Виктории. Вы дали шанс нашей малышке на полноценную жизнь, что без Вас было бы невозможно! Пусть добро вернется Вам здоровьем, благополучием и счастьем!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"