Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье после наводнения

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Меры поддержки граждан и бизнеса, а также перспективы развития регионов обсудили на заседании правительства. Оно прошло в виртуальном формате, передает "ТВ Центр".

Меры поддержки граждан и бизнеса, а также перспективы развития регионов обсудили в четверг на заседании правительства. Оно прошло в виртуальном формате.

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"