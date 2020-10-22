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Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье после наводнения

14:42
  • четверг
  • 22 октября 2020

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Меры поддержки граждан и бизнеса, а также перспективы развития регионов обсудили на заседании правительства. Оно прошло в виртуальном формате, передает "ТВ Центр".

Меры поддержки граждан и бизнеса, а также перспективы развития регионов обсудили в четверг на заседании правительства. Оно прошло в виртуальном формате.

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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