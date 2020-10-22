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Володин попросил поддержать регионы с убывающим населением

14:44
  • четверг
  • 22 октября 2020

Помощь должна быть всесторонней

Правительство должно продолжить поддержку регионов со сложной демографической ситуацией и наименьшей бюджетной обеспеченностью. С такими инициативами выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании фракции "Единая Россия", передает "ТВ Центр".

Спикер нижней палаты парламента отметил: помощь должна быть оказана по разным направлениям - от финансирования системы здравоохранения до адресной поддержки многодетных семей и детей-сирот. Кроме того, Володин предложил при наличии дополнительного дохода в бюджет часть средств выделить на модернизацию общественного транспорта в субъектах Федерации, поскольку сами регионы сейчас не в состоянии решить эту проблему.

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