В Санкт-Петербурге стартовал форум "Экология"

Обсуждают вопросы охраны окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды и сохранения природы России обсуждают в Санкт-Петербурге. Там стартовал международный форум "Экология", передает "ТВ Центр".

Среди участников - общественные деятели, представители бизнеса и ведомств. Уже более 10 лет площадка позволяет наладить диалог между разными структурами. В этом году дискуссии проходят по всем тематическим направлениям национального проекта "Экология".

По итогам форума будет принята резолюция с предложениями и рекомендациями, которые направят в комитеты Федерального Собрания и профильные министерства.

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