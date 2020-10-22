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Защита Ефремова потребовала провести новую экспертизу

15:03
  • четверг
  • 22 октября 2020

Адвокат артиста ищет смягчающие обстоятельства в деле

В Московском городском суде рассматривают апелляционную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, который осуждён на восемь лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в центре столицы.

Ефремов указал, что раскаивается, признаёт себя виновным и просит смягчить приговор. Однако потерпевшая сторона, несмотря на выплаченные компенсации морального ущерба,  по-прежнему против ослабления наказания.

Новые подробности сегодня сообщила суду эксперт, проводившая дополнительные медицинские исследования по заказу адвокатов актера, передает "ТВ Центр". Она заявила, что погибший, вероятно, не был пристегнут ремнями безопасности в момент аварии. Защита актера считает, что этот факт является смягчающим обстоятельством, и требует назначить новую судебную экспертизу. Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО-5. Он уже подал несколько апелляций на решение суда первой инстанции.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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