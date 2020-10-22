Построенный по программе реновации дом в Кузьминках принимает новоселов

До конца года в этом районе введут в эксплуатацию еще пять таких новостроек

Более 20 тысяч горожан уже получили ключи от новых квартир по программе реновации. За три года построен почти миллион квадратных метров жилья. Еще 178 зданий возводят прямо сейчас. В Кузьминках один из домов уже сдан, и принимает новосёлов.

Всего месяц как Александр и Елена получили ключи, а уже успели полюбить свою новую квартиру. Проект улучшенной чистовой отделки, с которой квартира сдавалась, включил в себя всё необходимое для жизни: от сантехники и электророзеток до обоев под покраску и кафеля.

"Переехали мы 50 метров здесь всего. Очень мы довольны жильём. Ничего мы не переделывали. Вот единственное стеклопакет был поцарапан, нам его поменяли буквально за несколько дней", - заявил Александр Никогосов.

Дом 24А на улице Шумилова, в который переехала семья, в районе Кузьминки уже второй, который в этом году сдали по программе реновации. А всего до конца года ввести в эксплуатацию здесь планируют ещё 5 таких новостроек.

"Стандарты качества, конечно же, не зависят от этапов реализации. Мы продолжаем строить дома улучшенной планировки, с улучшенной отделкой, с улучшенными стандартами благоустройства", - сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Большой метраж помещений, высокие потолки, современные окна-витражи с впечатляющим видом на Москву - в старенькой хрущевке о таком Елена могла лишь мечтать.

"Вот рассматриваем: там высотку одну видно, стелу на Поклонной горе в хорошую погоду. Так что вот у нас атрибут новый появился с переездом", - рассказала Елена Матлакова.

В мировой практике Москва - единственный город, который закрепил единые стандарты качества жилых помещений на законодательном уровне. Оценить преимущества программы на себе смогли уже свыше 20000 семей.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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