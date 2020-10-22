До конца года новые квартиры по программе реновации получат еще 15 тыс. москвичей

Несмотря на пандемию, только за последние 9 месяцев были введены в эксплуатацию 14 жилых домов

До конца этого года новые квартиры получат еще 15 тысяч жителей. Об этом сообщили накануне на заседании Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации.

Там обсуждали не только сроки переселения, но и промежуточные итоги проекта. Несмотря на пандемию, только за последние 9 месяцев были введены в эксплуатацию 14 жилых домов, отмечает "ТВ Центр". Утверждены 39 новых стартовых площадок. В ближайшие годы планируется возвести как минимум 83 здания.

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