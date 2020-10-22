Маэстро провел спектакль "Манон Леско"

Пласидо Доминго впервые встал за дирижерский пульт Большого театра в постановке "Манон Леско". Публика встретила маэстро аплодисментами, передает "ТВ Центр". Знаменитый испанец выполнил все требования нового времени - вышел к оркестру в маске и перчатках.

Сам Доминго впервые исполнил партию кавалера де Грие более полувека назад. Теперь же он выступает в совершенно другой роли. А его "коронную" партию исполнил солист Большого Олег Долгов.

И всё же Доминго будет петь. В субботу на Исторической сцене пройдёт гала-концерт с участием звёзд мировой величины. Все билеты, разумеется, проданы.

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