ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мастерская Петра Фоменко" представила премьеру спектакля "Молли Суини"

15:19
  • четверг
  • 22 октября 2020

На сцене всего три героя

Сегодня в "Мастерской Петра Фоменко" премьера: спектакль "Молли Суини" по пьесе всемирно известного ирландского драматурга Брайана Фрила. На сцене только три героя, но никаких привычных диалогов, у каждого - своя история, трогательная и пронзительная. При этом тема у исповедей одна. А зрители смогут её не только увидеть и услышать, но и прочувствовать. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Премьера спектакля "Молли Суини"
Премьера спектакля "Молли Суини"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.