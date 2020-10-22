"Мастерская Петра Фоменко" представила премьеру спектакля "Молли Суини"

На сцене всего три героя

Сегодня в "Мастерской Петра Фоменко" премьера: спектакль "Молли Суини" по пьесе всемирно известного ирландского драматурга Брайана Фрила. На сцене только три героя, но никаких привычных диалогов, у каждого - своя история, трогательная и пронзительная. При этом тема у исповедей одна. А зрители смогут её не только увидеть и услышать, но и прочувствовать. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной (см. видео).

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