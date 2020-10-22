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Продюсер объяснил, что случилось с "пропавшим" Губиным

14:16
  • четверг
  • 22 октября 2020

Артист не выходит на связь

Продюсер Андрея Губина заявил, что "пропавший" музыкант не хочет ни с кем общаться и в помощи не нуждается.  
Выступление Губина в ресторане попало на видео

21 октября портал kp.ru сообщил, что Губин не появлялся на публике с июля. Тогда в Сети появилось видео, на котором артист исполняет песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". "С ним что-то происходит, - рассказали в окружении звезды. - Мы не можем узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен. Он просто пропал". 

Андрей Губин уже давно ведет уединенный образ жизни. Продюсер Тарас Ващишин рассказал, что сейчас его подопечному не до общения. "Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий", - цитирует Ващишина Teleprogramma.pro

По его словам, Губин хочет записать новый альбом, но работа пока находится на подготовительном этапе. Ващишин подчеркнул, что поддерживает с музыкантом контакт. 

Последний раз Андрей Губин выступал перед публикой в 2005 году в Кремлевском дворце. По словам артиста, он оставил карьеру из-за прозопалгии лица - заболевания, которое локализуется в области лица и имеет ярко выраженный болевой синдром. 

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