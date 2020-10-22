Госдума одобрила продление "заморозки" накопительной пенсии

Депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии на следующий год.

На протяжении семи последних лет 6% зарплаты россиян, предназначенной для накопления, переводятся в страховую часть пенсионной системы и направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Эта программа должна была закончиться в 2021 году, однако в прошлом году президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2022 года, таким образом предложив продлить практику до 2023 года. В сентябре соответствующий документ поступил в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке подчеркивается, что подобные меры "не уменьшат пенсионных прав застрахованных лиц". В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

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