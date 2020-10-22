Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России

Менять гражданство он пока не хочет

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

"Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе", - рассказал ТАСС Анатолий Кучерена, адвокат американца.

По словам юриста, Сноуден некоторое время не мог продлить вид на жительство из-за ситуации с коронавирусом, но сейчас этот вопрос решен.

Эдвард Сноуден пока не думал о получении российского гражданства, отметил Кучерена.

С 1 ноября 2019 года иностранцам дали возможность получить бессрочный вид на жительство. Раньше этот документ приходилось продлевать каждые пять лет.

Напомним, что в 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам секретные материалы о слежке американских и британских спецслужб за простыми гражданами и за политиками. Сноуден сбежал из США, где ему грозит до 10 лет заключения. В 2014 году Россия предоставила американцу временный вид на жительство.

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