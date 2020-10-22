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Фурсенко заявил о связи экологии с появлением эпидемий

14:58
  • четверг
  • 22 октября 2020

Помощник президента считает, что коронавирусом всё не кончится

В будущем человечество могут ждать куда более страшные эпидемии, чем коронавирус, считает помощник российского президента Андрей Фурсенко. По его словам, масштабные заболевания станут следствием ухудшения экологической обстановки в мире.

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"Пандемия связана с изменением климата не только по времени. Полностью поменялся ареал проживания не только переносчиков заразы, но и патогенов, сдвинулся в совсем другие регионы. И это ясно, что это вещи напрямую связанные. То, что эта пандемия не последняя и не самая страшная, в значительной мере связано с тем, что происходит с климатом", - заявил Фурсенко.

Он добавил, что члены научного сообщества и власти осознают серьезность этой проблемы, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,2 миллионов человек, 1,13 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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