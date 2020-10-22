Почти 60 посетителей торговых центров в САО оштрафованы за отсутствие масок

Общая сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей

Без малого 60 посетителей торговых центров "Галерея Аэропорт", "Хорошо" и "XL" на севере столицы оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Михаил Нестеров. Каждый штраф составил 4 тысячи рублей.

"Сегодня на севере города Москвы были проведены контрольные мероприятия по соблюдению масочно-перчаточного режима посетителями торговых центров. В ходе рейдов было выявлено и составлено 58 протоколов об административно-правовых нарушениях по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП. Санкции по данной статье составляют 4 тыс. руб. штрафа для физического лица", - отметил Нестеров.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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