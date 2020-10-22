Умерла актриса Мардж Чэмпион, ставшая прообразом Белоснежки

С нее нарисовали еще и фею из "Пиноккио"

Американская актриса, хореограф, модель Мардж Чэмпион умерла в возрасте 101 года.

Инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн сообщил The Hollywood Reporter, что Чэмпион скончалась в среду, 21 октября, в Лос-Анджелесе. Причину смерти он не назвал.

С 12 лет Мардж Чэмпион работала инструктором в школе танцев ее отца. Она снялась в таких фильмах и сериалах, как "Плавучий театр", "Театр "Дженерал Электрик", "Вечеринка", "Пловец", "Час "Юнайтед Стейтс Стил".

С Мардж Чэмпион рисовали Белоснежку из мультфильма "Белоснежка и семь гномов" (1937) и Голубую Фею из "Пиноккио" (1940).

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