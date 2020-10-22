Зеленский назвал уникальной украинскую вакцину от коронавируса

Препарат получается "не такой, как другие"

Владимир Зеленский рассказал о разрабатываемой на Украине вакцине от коронавирусной инфекции. Президент ознакомился с результатами доклинической фазы исследований, по его словам, препарат обещает оказаться уникальным.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул: если у других стран подтвержденная вакцина появится раньше, то Киев будет ее закупать. Один из разработчиков украинского препарата Михаил Фаворов предположил, что работы над украинской вакциной закончатся не ранее чем через 9-12 месяцев.

Президент Украины также добавил, что в стране не станут вводить строгие ограничения из-за коронавируса, потому что это окажется критичным для экономики, передает "1+1".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,2 миллионов человек, 1,13 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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