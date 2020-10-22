Эксперт: МЭШ готова лучше систем других стран к переходу в онлайн

Цифровые технологии положительно повлияют на систему образования

Сбои при старте Московской электронной школы (МЭШ) – обычная история при таком значительном масштабировании. Об этом в четверг рассказал генеральный директор школы математики и программирования для детей "Алгоритмика" Андрей Лобанов.

По его словам, онлайн во много раз лучше, чем ковидный офлайн. "Если смотреть на произошедшее и происходящее, то мне кажется, что Edtech и государственная система (хочу МЭШ в Москве отметить) в России к переходу в онлайн были готовы лучше, чем в других странах мира, и за это всему рынку большой поклон", - отметил Лобанов.

Он также рассказал, что цифровые технологии положительно повлияют на систему образования. Это снимает рутину с учителей и делает образование более интерактивным.

По его словам, сейчас сильно возросло число пользователей, которые знакомы с онлайном. "Ученики, родители, учителя освоили новые инструменты и теперь будут более активно их использовать", - сказал Андрей Лобанов.

Накануне столичные учителя провели почти 150 тысяч уроков в Московской электронной школе (МЭШ).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"