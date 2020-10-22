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Шнуров высмеял отдыхающих на море Пригожина и Валерию

15:54
  • четверг
  • 22 октября 2020

Звездная пара улетела в Дубай

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров сочинил шутливое стихотворение о продюсере Иосифе Пригожине и певице Валерии, которые отдыхают в ОАЭ.  

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Несколько дней назад Пригожин и Валерия улетели в Дубай, где они загорают, катаются на гидроциклах и вообще прекрасно проводят время. "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья", - написал продюсер в Instagram. 

Увидев в СМИ новость об отдыхе звездной пары, Шнуров не смог промолчать. Напомним, что в мае музыкант и продюсер устроили в Сети перепалку по поводу непростой ситуации, в которой российские селебрити оказались из-за коронавируса. Пригожин пожаловался на тяжелое материальное положение, а Шнуров поднял его на смех, посчитав, что продюсеру и его супруге не грозит нищета.   

В своем новом стихотворении Шнуров написал, что Валерия и Пригожин улетели не на Мальдивы, а в ОАЭ. Видимо, в целях экономии. 

"Прилетели, нет, не джетом. 

Отдыхают, как бедняжки, 

Скромненько совсем бюджетно. 

Солнцу подставляя ляжки". 

Пригожин пока не прокомментировал стихотворный выпад Шнурова, но интернет-пользователи уверены, что ответ продюсера не заставит себя ждать. 

- Шнуров не злопамятный, он просто злой и память у него хорошая, - пишут в комментариях. 

- Пусть скинут номер Сбера, я уж, так и быть, помогу бедолагам. 

- С протянутой рукой по миру... соскребли на тур в Дубай. 

- Еще свадьбу сыграли у сына шикарную, а говорят, денег нет.

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