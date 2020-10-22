Эксперт РАН: наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению

Москва получила преимущество перед регионами

Сотням тысяч учителей в России и за рубежом весной 2020 года пришлось вспомнить курсы компьютерной грамотности и практически заново осваивать цифровые инструменты, учебно-методические материалы и сервисы. Из-за пандемии коронавируса большинство учебных заведений перешли на дистанционное обучение – и к этой работе, как и к любому форс-мажору, невозможно было подготовиться, — считает ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института кибернетики и образовательной информатики РАН Александр Уваров.

По мнению эксперта, попытка воспроизвести в режиме онлайн занятия, которые учитель ведет в классе, ожидаемо не удалась. И одна из многих причин этого - нехватка специально организованной цифровой образовательной среды, которая привычна и обучаемым, и педагогам. В то же время, в этих условиях Москва получила преимущество перед регионами. У столицы был работающий инструмент – введенная в действие пять лет назад цифровая среда "Московская электронная школа".

"На городском онлайн-семинаре, который проводил МГПУ, на вопрос: "Выживет ли школа после массового эпидемиологического дистанта" — более трети участвовавших в нем педагогов ответили: "Да, если начнет кардинально меняться". Это означает, что в головах педагогов цифровая трансформация образования, которая представляет собой обновление целей, содержания методов и организационных форм учебной работы в развивающейся цифровой среде, уже началась", — подчеркнул эксперт.

По словам Уварова, шок от резких перемен у учеников и учителей был облегчен благодаря тому, что большинство уже были знакомы с работой в общегородской цифровой образовательной среде. Московская электронная школа, которую начали разрабатывать почти десять лет назад, изначально ориентирована на поддержку работы учителя в классе, на традиционную организацию образовательного процесса.

Благодаря этому внедрение МЭШ не потребовало кардинальных изменений в работе школы: оно шло по пути замещения и улучшения традиционных инструментов учебной работы – таких, как дневник, классный журнал, школьная отчетность. В результате практически все столичные школы быстро и безболезненно подключились к системе МЭШ.

Это позволило достаточно быстро и сравнительно безболезненно подключить к системе МЭШ практически все школы города. Проект МЭШ побудил всех учителей так или иначе приступить к использованию цифровых технологий в своей повседневной работе. Педагоги-новаторы более ста лет пытаются строить такую модель школы. Сегодня уровень развития и распространения цифровых технологий делает это возможным.

Сегодня педагоги, родители и все, кто связан со школой, стали острее ощущать темп и неизбежность перемен. Цифровая трансформация образования, по словам Уварова, превращает школу в "обучающуюся организацию", которая последовательно, без штурмовщины и слез, успешно проводит необходимые изменения. Уже есть несколько примеров успешного массового тиражирования новой модели школы, которая на деле отвечает разнообразным запросам родителей и учеников, отметил Уваров в интервью изданию "Вечерняя Москва".

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