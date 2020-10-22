Поклонников Тодоренко возмутило поведение Топалова на телешоу

Зрители считают, что звездный брак под угрозой

Зрители шоу "Ледниковый период" настаивают на том, чтобы певец Влад Топалов покинул передачу. Таким образом поклонники решили заступиться за супругу музыканта Регину Тодоренко. Фанаты считают, что участие Топалова в шоу ставит под угрозу семейную жизнь исполнителя и телеведущей.

Телезрителей возмутил романтический стиль выступлений, который для себя выбрали Топалов и его партнерша фигуристка Елена Ильиных. Номера показались поклонникам слишком фривольными – женатый певец позволяет себе на льду обнимать спортсменку и даже целовать ее. При этом жена музыканта Регина Тодоренко, которая тоже участвует в проекте, не допускает подобного со своим партнером по фигурному катанию Романом Костомаровым.

Некоторые фанаты предположили, что за откровенными номерами Топалов попросту пытается скрыть нехватку техники. Другие же уверены, что музыкант испытывает к Ильиных не только спортивный интерес.

"Либо вы играете так хорошо, либо между вами и вашей партнершей реально искры летают", "Поменьше объятий и поцелуйчиков", "Почему-то испереживалась за Регину... слишком чувственно", - возмутились зрители.

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