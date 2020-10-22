Мишустин вручил награды медицинским работникам

Премьер-министр поблагодарил их за работу

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил государственные награды – ордена и медали - медицинским работникам России.

Мишустин поблагодарил медиков за работу. "Мы искренне гордимся и восхищаемся вашим мужеством, силой духа. Без вас, вашей самоотверженности победить коронавирус невозможно, и мы все вас за это очень ценим", - сказал он (цитата по ТАСС). Премьер заверил, что навсегда в памяти останутся и медики, которые "отдали свои жизни, спасая заболевших".

Ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени удостоился президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

Орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени награжден директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.

Директору Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаису Камалову вручили Орден Александра Невского.

Награждены также были Сергей Авдеев, Николай Витько и Сергей Багненко.

Медаль Луки Крымского получили работники скорой помощи Сергей Буланов и Олег Дубов, акушерка Олеся Карасенко, медсестры из Петербурга и Якутии Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.

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