Алиев готов предоставить Карабаху "культурную автономию"

Но появления второго армянского государства президент Азербайджана не допустит

Президент Азербайджана готов предоставить автономию Нагорному Карабаху. Однако, по словам Ильхама Алиева, автономия бывает разных типов – в частности, культурная.

"У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин", - заявил Алиев в интервью японской газете "Никкей".

Президент Азербайджана считает, что у проживающих там армян также могут быть подобные контакты. Однако это не значит, что им позволят создать на территории Азербайджана второе армянское государство, подчеркнул Алиев.

Несмотря на достигнутые в Москве между Ереваном и Баку договоренности о прекращении огня, обстрелы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются. Бои начались 27 сентября.

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