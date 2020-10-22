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Алиев готов предоставить Карабаху "культурную автономию"

16:00
  • четверг
  • 22 октября 2020

Но появления второго армянского государства президент Азербайджана не допустит

Президент Азербайджана готов предоставить автономию Нагорному Карабаху. Однако, по словам Ильхама Алиева, автономия бывает разных типов – в частности, культурная.
Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Карабахе

"У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин", - заявил Алиев в интервью японской газете "Никкей".

Президент Азербайджана считает, что у проживающих там армян также могут быть подобные контакты. Однако это не значит, что им позволят создать на территории Азербайджана второе армянское государство, подчеркнул Алиев.

Несмотря на достигнутые в Москве между Ереваном и Баку договоренности о прекращении огня, обстрелы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются. Бои начались 27 сентября.

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