Депутат Мосгордумы Шереметьев получил 4 года условно за мошенничество

Он признан виновным в мошенничестве

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев получил четыре года условно по делу о мошенничестве на 2 миллиона рублей. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Шереметьеву назначен испытательный срок на 4 года. Кроме того, ему запрещено заниматься госслужбой в течение двух лет.

О таком наказании для депутата просила прокуратура. При этом статья, по которой обвинялся Шереметьев, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, напоминает РИА Новости.

Как ранее сообщал СКР, с ноября 2019 года по февраль 2020-го Олег Шереметьев ежемесячно представлял в аппарат столичного парламента документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей. Они содержали заведомо ложные сведения о выполнении им заданий особой важности и сложности. Полученные деньги депутат присваивал себе. Ущерб, причиненный бюджету Москвы, Следственный комитет оценил в более чем два миллиона рублей.

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