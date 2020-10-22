В московском регионе предотвращен теракт

Террорист хотел взорвать бомбу в одном из зданий органов власти

В столичном регионе силами Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось предотвратить теракт, который готовил 21-летний выходец из Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.

Злоумышленник собирался взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". По данным ведомства, указания он получал от боевиков международных террористических организаций.

ФСБ также сообщает, что после совершения теракта юноша намеревался уехать на Ближний Восток, где бы вошел в состав одной из террористических группировок.

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