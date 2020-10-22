Тихановская рассказала об отношениях с мужем

Она поделилась подробностями личной жизни

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о своём муже Сергее и призналась, чем ему удалось покорить ее. Женщина сообщила, что их семейную жизнь нельзя было назвать стандартной.

"Ну он же у меня красавчик. Это раз. Он очень самоуверенный, наглый. Я вынуждена была быть "за мужем", так жизнь сложилась. Он был, как говорится, добытчик в семье. Он много работал, много ездил, я одна практически детей воспитывала", - сказала Тихановская.

По ее словам, Сергей очень часто и подолгу отсутствовал из-за работы, однако всегда очень скучал по семье и постоянно созванивался с супругой. Для семьи было радостью, когда всем удавалось собраться вместе. Женщина добавила, что он очень любит детей и его.

"Все рисуют картинку счастливой жизни, что папа вечером приходит с работы, все счастливы. А мы были счастливы, когда он приезжал на выходные. У него была своя продакшн-студия, потом начал заниматься блогом", - отметила Тихановская.

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