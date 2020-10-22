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Штаб Байдена подготовил план на случай отказа Трампа передать власть

16:40
  • четверг
  • 22 октября 2020

Кандидату в президенты США предоставили секретную информацию

Штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена рассматривает варианты действий на случай, если администрация Дональда Трампа не выполнит своих обязанностей. Имеется ввиду отказ действующего главы государства передать власть после победы его оппонента на выборах, уточняет издание The Wall Street Journal.
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Пока, отмечает издание, мрачные прогнозы не оправдались. Для Байдена проводят брифинги, во время которых предоставляют ему секретную информацию. Тем не менее, сотрудники штаба разработали альтернативные сценарии на тот случай, если президент Трамп откажется соблюдать традиционный сценарий.

По действующему законодательству, представители избранного президента после дня голосования и вплоть до дня инаугурации 21 января получают широкий доступ к деятельности федеральных ведомств. Они готовятся к тому, чтобы взять на себя руководство. Однако, как напоминает газета, Трамп в последних интервью неоднозначно высказывался по поводу того, намерен ли он обеспечить мирную передачу власти.

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