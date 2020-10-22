Демократия - в опасности: что ивестно о последних дебатах Трампа и Байдена

В США набирает силу война компроматов

В четверг кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден проведут заключительный раунд предвыборных теледебатов. А в преддверии финальной схватки только разрастается война компроматов. Сторонники Трампа упирают на вскрывшиеся нарушения закона семьёй Джо Байдена. Демократы же вновь хотят поставить в вину Трампу некое "русское вмешательство" в выборы. Хотя никаких доказательств так и не появилось, но эту битую карту по-прежнему пытаются разыграть.

На этот раз с порцией традиционных обвинений к публике вышел директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Если коротко - демократия снова в опасности. Москва и Тегеран получили доступ к базам данных избирателей.

"Мы имеем доказательства того, что Иран и независимо от него Россия получили некие данные о регистрации избирателей. Это может использоваться с целью сообщить зарегистрированным избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст замешательство, посеет хаос и подорвет уверенность в американской демократии", - заявил Рэтклифф.

При этом, уверяет Рэтклифф, какого-либо использования якобы полученных Россией данных не обнаружено. То есть ни что украли, ни зачем - разведка США так и не выяснила. Но, вероятно, и этого будет достаточно, чтобы попытаться разыграть любимую демократами карту "российского вмешательства в выборы". Все равно других козырей в рукаве у Джо Байдена нет. А этим вечером в стране вторые и, вероятно, решающие предвыборные дебаты. На что будет делать ставку Трамп - понятно. Скандал с сыном Байдена - Хантером - обрастает все новыми чудовищными подробностями. Непутевый наследник, как выяснилось, был замечен в связях с несовершеннолетними. И это помимо уже известного употребления наркотиков и торговли отцовским влиянием. О чем Байден-старший прекрасно знал.

Сочувствующая демократам пресса скандал с Байденом-младшим действительно спускает на тормозах. И даже на дебатах - уверены сторонники действующего президента - перевес изначально будет в пользу его оппонента.

Впервые в истории на прениях подобного рода введено правило выключенного микрофона. Это чтобы Трамп не перебивал Байдена. И не уводил от основной темы. А ей станет внутренняя политика. Главе Белого дома тут, несомненно, припомнят и провалы в борьбе с Ковидом, и еще многое другое. Демократы уже пошли в атаку.

"По-настоящему лучше, чем четыре года назад, живут сейчас только миллиардеры, которым Трамп снизил налоги. Моим первым местом работы был "Баскин Роббинс". Мне тогда было 15 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем Трамп. Как это вообще возможно?" – задается вопросом бывший президент США Барак Обама.

Впрочем, подобные вопросы можно адресовать теперь вообще ко всей предвыборной гонке. Накануне в СМИ разошлось интервью знаменитого американского проповедника, который завил, что лично переговорил с Богом. И тот ему сообщил: на выборах победит Трамп. А после начнется большая война.

Проверить предсказание можно будет уже через три недели. Но пока известно: 40 миллионов американцев успели проголосовать досрочно. В том числе 21 миллион в ключевых колеблющихся штатах. И судя по партийным пристрастиям голосовавших - а среди них 53 процента сторонники Байдена и только 25 - Трампа - перевес явно не на стороне республиканцев.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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