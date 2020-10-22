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Путин заявил о влиянии пандемии на все сферы жизни

17:52
  • четверг
  • 22 октября 2020

COVID-19 представляет серьезную угрозу, отметил глава государства

Пандемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую и повседневную жизнь каждого человека. Об этом заявил Владимир Путин. В четверг президент выступает перед участниками заседания дискуссионного клуба "Валдай", передает "ТВ Центр".
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Глава государства традиционно принимает участие в работе форума. Пандемия в этом году стала главной темой мероприятия. В диалоге принимают участие более 150 зарубежных и российских экспертов, политических и общественных деятелей.

Открывая сегодняшнее пленарное заседание, Владимир Путин подчеркнул: коронавирус представляет серьезную угрозу, что заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни всего мира. По мнению президента, пандемия показала, что важно не только развивать науку, но и доступность массовой системы здравоохранения.

"Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества", - отметил Путин.

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