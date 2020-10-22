Погибший в ДТП с Ефремовым водитель мог остаться в живых

Судмедэксперт заявила, что Захаров не был пристегнут

Водитель Сергей Захаров, скончавшийся в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, мог бы остаться в живых, рассказала приглашенная на заседание Мосгорсуда судмедэксперт Елена Кучина.

Специалист отметила, что Захаров не был пристегнут ремнем безопасности, из-за этого авария закончилась трагедией, передает ТАСС. По словам Кучиной, если бы водитель пристегнулся, врачи обнаружили бы у него перелом грудной клетки, а не ребер, что является характерным повреждением для непристегнутого водителя.

"У него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается, когда водитель не пристегнут. Кроме этого, на теле отсутствуют травмы от самого ремня, которые, как правило, имеются в случаях, если водитель был пристегнут", - добавила эксперт.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного.

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