Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

Актер просил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы, но суд вынес другое решение

Московский городской суд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7 с половиной лет вместо 8. В четверг в суде рассматривалась апелляция осужденного на приговор. На заседании Ефремов признал себя виновным, раскаялся и даже пообещал, что избавится от алкогольной зависимости.

С момента вынесения приговора Михаилу Ефремову прошло полтора месяца. К рассмотрению апелляции в Мосгорсуде артист готовился в следственном изоляторе, но уже с совершенно новой командой адвокатов, которая в свою очередь выбрала принципиально новую стратегию защиты, передает "ТВ Центр".

Первое, что сделал артист, полностью признал свою вину в совершенном преступлении и заявил о раскаянии. Коротко, выверяя каждое слово, Ефремов объяснил: все прежние заявления о том, что вину он не признает, поскольку не помнит, был ли за рулем, сделаны исключительно под давлением защитника Эльмана Пашаева. Выбор в пользу этого адвоката назвал большой ошибкой.

В качестве компенсации Михаил Ефремов накануне выплатил по миллиону рублей троим потерпевшим - вдове погибшего Сергея Захарова Маргарите, ее сыну, а также брату Захарова. Ранее еще один миллион был переведен старшему сыну жертвы аварии. Примирения от лица Ефремова с потерпевшими добивался адвокат Андрей Алешкин. Но сегодня он вышел из процесса.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что его доверители не согласны на смягчение наказания артисту.

"Господин Ефремов самостоятельная личность. Ему 56 лет, он гражданин РФ и достаточно уверенно давал себе отчёт в своих словах, действиях и поступках. Все слова господина Ефремова искренними не являются. Поэтому я считаю, что жалобы суд апелляционной инстанции должен отклонить, а приговор оставить в силе", - заявил Добровинский.

Оставить в силе приговор - 8 лет колонии общего режима - просило и гособвинение. Зато из другого ведомства - Службы исполнения наказания - на Михаила Ефремова прислали положительную характеристику. Цитата – "пользуется авторитетом среди сокамерников, неконфликтный, не склонен к обману, грубости в разговоре не допускает". О смягчении наказания суд попросил 41 деятель культуры. Под обращением подписались Ирина Апексимова, Никита Высоцкий и Александр Домогаров. В последнем слове Ефремов заявил о том, что прекращает отношения с алкоголем и попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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