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МИД призвал россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за COVID-19

17:03
  • четверг
  • 22 октября 2020

На популярных направлениях ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Россиян призывают не выезжать за рубеж без острой необходимости. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в традиционно популярных у российских туристов странах резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.
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"Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках А в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок", - заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что не исключаются риски развития ситуации по самому нежелательному сценарию. Захарова напомнила данные Роспотребнадзора, который сообщил о резких скачках заболеваемости коронавирусом в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, на Мальдивах и Сейшельских островах.

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