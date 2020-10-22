В Москве прошли пикеты в поддержку иска к Google

В России действия Google назвали неприкрытой цензурой

Таганский суд Москвы в четверг вернулся к рассмотрению иска столичной прокуратуры о частичной блокировке документального фильма "Беслан" журналиста Александра Рогаткина. Ранее картину разместили на видеохостинге YouTube, который принадлежит американской корпорации Google.

На территории России, вопреки нашему законодательству, так просто посмотреть фильм через интернет не удастся. Администрация видеопортала отметила контент как неподходящий. Сам фильм при этом транслировался на телевидении и не содержит какой-либо запрещённой информации.

В Роскомнадзоре действия Google назвали неприкрытой цензурой. Прокуратура потребовала восстановить нарушенные права наших граждан. Активную позицию проявляют и сами пользователи сети. Сегодня у здания Таганского суда прошли одиночные пикеты. Люди призвали Google соблюдать российские законы и отказаться от блокировок.

Это далеко не первый случай, когда американская компания ограничивает свободное распространение информации. По данным самой Google, только с апреля по июнь этого года были заблокированы более двух с половиной тысяч Youtube-каналов пользователей из России, Ирана и Китая. Около 200 страниц наших СМИ поместили в чёрный список.

Деятельностью интернет-гиганта заинтересовались и власти США. Во вторник американский Минюст подал гражданский иск против Google за нанесение ущерба конкуренции. К расследованию подключились 11 штатов. Это дело уже называют крупнейшим антимонопольным разбирательством за последние десятилетия, передает "ТВ Центр".

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